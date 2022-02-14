НМ ЛНР: Боевики «Правого сектора»*, подготовленные иностранными инструкторами, бесчинствуют в Станице Луганской и Счастье

Украинские боевики бесчинствуют в Донбассе. Фото: Фейсбук

В зону проведения так называемой «операции объединенных сил» прибыли боевики украинских националистических организаций, прошедшие подготовку у иностранных инструкторов. Они бесчинствуют в Станице Луганской и Золотом. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Радикалы вселяются в домах местных жителей, которых выгоняют под угрозой расправы, - рассказывает Филипоненко. - Особой жестокостью отличаются боевики «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация), около 100 членов которого сейчас находятся в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье.

Представитель оборонного ведомства Республики отметили, что ежедневно местные жители обращаются с жалобами в местные администрации.

- Однако их обращения остаются без рассмотрения, так как районная администрация сама находится под постоянным прессингом со стороны нацистов, - сказал Иван Филипоненко.

*запрещенная в Российской Федерации организация

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