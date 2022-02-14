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Политика14 февраля 2022 11:24

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко: День освобождения Луганска можно по праву считать вторым Днем города

В столице ЛНР отмечают 79-ю годовщину освобождения Ворошиловграда
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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В Луганске отмечают день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Фото: ЛИЦ

В Луганске отмечают день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Фото: ЛИЦ

В Луганске отмечают 79-годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В ходе торжественного мероприятия в сквере 9 мая Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сказал, что это не просто общественный праздник.

- День освобождения Луганска можно по праву считать вторым Днем города, - говорит Мирошниченко. - Это очень особенный день. Это не просто общественный праздник - это праздник семьи, потому что нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война.

Ворошиловград (ныне Луганск) был освобожден 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта. В общей сложности Луганск находился под немецкой оккупацией около семи месяцев - 212 дней.

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