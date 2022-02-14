Подразделения противовоздушной обороны ЛНР провели учения

НМ ЛНР провела учения ПВО Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На одном из полигонов подразделения противовоздушной обороны Народной милиции Луганской Народной Республики провели учения. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

- Подразделения ПВО Народной милиции провели занятия на одном из полигонов Республики за линией отвода согласно Минским соглашениям. Совместно с подразделениями РЭБ (радиоэлектронной борьбы), артиллерии и разведки отработаны действия в составе огневого контура для своевременного подавления огневой активности противника, - рассказал Филипоненко.

Ранее на полигонах с личным составом мотострелковых подразделений были проведены упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова, пистолета Макарова и автоматического станкового гранатомета АГС-17.

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