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Политика14 февраля 2022 17:20

Подразделения противовоздушной обороны ЛНР провели учения

Занятия проходили за линией отвода согласно Минским соглашениям
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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НМ ЛНР провела учения ПВО

НМ ЛНР провела учения ПВО

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На одном из полигонов подразделения противовоздушной обороны Народной милиции Луганской Народной Республики провели учения. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

- Подразделения ПВО Народной милиции провели занятия на одном из полигонов Республики за линией отвода согласно Минским соглашениям. Совместно с подразделениями РЭБ (радиоэлектронной борьбы), артиллерии и разведки отработаны действия в составе огневого контура для своевременного подавления огневой активности противника, - рассказал Филипоненко.

Ранее на полигонах с личным составом мотострелковых подразделений были проведены упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова, пистолета Макарова и автоматического станкового гранатомета АГС-17.

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