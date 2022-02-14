Подразделения противовоздушной обороны ЛНР провели учения

НМ ЛНР провела учения ПВО
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
На одном из полигонов подразделения противовоздушной обороны Народной милиции Луганской Народной Республики провели учения. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
- Подразделения ПВО Народной милиции провели занятия на одном из полигонов Республики за линией отвода согласно Минским соглашениям. Совместно с подразделениями РЭБ (радиоэлектронной борьбы), артиллерии и разведки отработаны действия в составе огневого контура для своевременного подавления огневой активности противника, - рассказал Филипоненко.
Ранее на полигонах с личным составом мотострелковых подразделений были проведены упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова, пистолета Макарова и автоматического станкового гранатомета АГС-17.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина стала чаще запускать беспилотники у линии разграничения в Донбассе
Возможно, боевики проверяют свою маскировку и прицеливаются (подробнее)