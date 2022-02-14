Глава ЛНР: Киев прилагает все усилия для того, чтобы каким-то образом расшатать ситуацию на территории Республик Донбасса

Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил на мероприятии по случаю 79-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков, что сегодня украинские власти тщетно пытаются дестабилизировать ситуацию на территории Республик Донбасса.

- Мы видим, что Киев прилагает все усилия для того, чтобы каким-то образом расшатать, дестабилизировать ситуацию на территории Республик Донбасса, но мы также видим, что у них это не получается, - заявил Леонид Иванович.

Руководитель Республики отметил, что при поддержке со стороны России Луганская и Донецкая Народные Республики сегодня достаточно успешно развиваются, несмотря на препятствия со стороны Украины.

- Вся наша страна – Россия, весь Русский мир, мы очень серьезная сила, которой по плечу любые препятствия, любые сложности, - сказал Леонид Пасечник.

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