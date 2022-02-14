Правоохранители нашли у жителя Горловки взрывчатку, гранаты и патроны

У жителя Горловки изъяли боеприпасы (иллюстрация) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники полиции изъяли у жителя Горловки боеприпасы и взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Изъято три гранаты, запал, пластит и около 100 патронов различного калибра, - говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр.

- Действия фигуранта подпадают под санкции 256 статьи УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до четырех лет и выплата штрафа размером до 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции изъяли у жительницы Горняцкого района Макеевки больше 170 патронов калибра 5,45 миллиметра к автомату Калашникова, тротиловую шашку и детонатор

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