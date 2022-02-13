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Общество13 февраля 2022 18:12

14 февраля в Донецке будет солнечно, + 5 градусов

В Донецке будет дуть восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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14 февраля в Донецке будет солнечно

14 февраля в Донецке будет солнечно

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 14 февраля будет солнечно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха составит от +3 д +5 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память мученика Трифона. О погоде наши предки судили по небу: если на Трифона небо было усыпано звездами, то ожидали поздней весны. Если в этот день выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне. Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду. Вообще по погоде этого дня судили о погоде до конца зимы: «Каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля».

По прогнозам синоптиков, 15 февраля в Донецке и ДНР погода существенно не поменяется.

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