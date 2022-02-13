В ДНР за сутки выявили воспаление легких у 110 человек

Пневмонии формируются из-за ослабленного стрессами иммунитета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР за сутки у 110 человек выявили воспаление легких. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Это на 12 меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 59 человек. Всего на лечении находится 1166 пациентов с пневмониями, из них 528 - на кислородной поддержке (плюс 19 за сутки), - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 19 798 пациентов, выписано – 111 535 человек, не побороли болезнь – 9 597.

Медики настоятельно рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, ограничить посещения мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах. Помните, вакцинация от COVID-19 - наиболее эффективная и безопасная мера защиты своего здоровья и здоровья окружающих.

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