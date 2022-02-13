Верификация пенсионеров: Донецк предложил Киеву направить в ДНР работников Пенсионного фонда

Тяжелее всего пенсионерам в прифронтовых поселках Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Представители ДНР в подгруппе по экономическим вопросам предложили Киеву направить в Республику работников пенсионного фонда Украины для верификации малоподвижных пенсионеров. Об этом ДАН сообщила министр труда и социальной политики ДНР, представитель Республики в подгруппе по экономическим вопросам Лариса Толстыкина.

- Что касается маломобильных пенсионеров, то со стороны Киева сейчас выдвигается одно препятствие – не признаются паспорта-книжечки Украины. И для того, чтобы восстановить пенсию нужно пройти верификацию. То есть миграционные службы должны признать пенсионера как гражданина со всеми соответствующими процедурами. Мы предложили, чтобы на территорию ДНР приехали представители пенсионного фонда, мы им обеспечим безопасность. Пусть они заезжают, верифицируют гражданина, собирают пакет документов и проводят дальше необходимые процедуры, - отметила Лариса Толстыкина.

Экономическая блокада Донбасса началась 15 ноября 2014 года. Тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении всех выплат социальных пособий в зоне конфликта, включая пенсии. Под запретом оказалось и обслуживание банками счетов населения и предприятий. Власти ДНР и ЛНР назвали такое решение «актом о геноциде и разорении народа».

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