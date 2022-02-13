В Макеевки взялись за нерадивую родительницу, 14-летний сын которой предоставлен сам себе

Бить тревогу начали педагоги ребенка. Фото: МВД ДНР

В Макеевке сотрудники сектора по делам несовершеннолетних Кировского районного отдела полиции привлекли к административной ответственности 36-летнюю горожанку, которая уклоняется от исполнения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию своего несовершеннолетнего сына.

- В районный отдел полиции сообщение с просьбой принять меры к матери 14-летнего подростка поступило из учебного учреждения, - сообщает Макеевский ГУ МВД ДНР.

Правоохранители установили, что нерадивая мать злоупотребляет спиртными напитками, не обеспечивает надлежащих условий для жизни, развития и воспитания своего сына, а в доме царит антисанитария. Большую часть времени ребенок предоставлен сам себе. Зачастую мальчик помогает соседям по хозяйству, тем самым зарабатывая себе на пропитание.

Не исключено, что органы опеки лишат нерадивую мать родительских прав.

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