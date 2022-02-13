Обмануть ОБСЕ. Украинские боевики установили у Троицкого ложный знак минной опасности

Украинские боевики установили у Троицкого ложный знак минной опасности Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинское боевики установили у въезда в Троицкое ложный знак минной опасности, чтобы помешать работе наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщило Управление Народной милиции ЛНР.

- Для недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенный пункт Троицкое боевики 30-й бригады прикрепили предупредительный знак о минной опасности на дорожном заграждении вблизи дороги, ведущей в населенный пункт, - говорится в сообщении пресс-службы.

Украинские силовики не только расставляют ложные знаки, но и систематически глушат сигналы управления беспилотниками международных наблюдателей. На украинской стороне сейчас небывалое скопление войск незалежной, стянуты запрещенные договоренностями вооружения.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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