На Донбассе ВСУ открыли огонь из гранатометов по Коминтерново

Украинских войск стало больше, но стрелять они стали реже. Фото: штаб «ООС»

Украинские боевики за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем вооруженных формирований Украины оказалось прифронтовое село Коминтерново, что на юге ДНР, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Противник из гранатомета выпустил четыре гранаты. В ЛНР обстрелов за этот же период не зафиксировано. Украинские боевики не открывали огня. В то же время войск и вооруженный ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в разы стало больше.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД ДНР по случаю 7-летия Минских соглашений: «Меры, оформленные и согласованные с таким колоссальным трудом, были сорваны Киевом»

В Республике считают, что главной преградой переговорного процесса являются попытки Украины уйти от прямого диалога с Донбассом (подробнее)