В честь открытия Олимпиады в Пекине в детских садах ДНР провели свои спортивные игры

Ребята получили необходимый заряд энергии. Фото: Минспорта ДНР

С 1 по 11 февраля воспитанники детских садов Донецкой Народной Республики приняли участие в различных спортивных эстафетах и познавательных викторинах, приуроченных открытию Олимпийских игр - 2022 в Пекине. Мероприятия прошли в рамках реализации проекта «Дружи со спортом с малых лет». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

В ведомстве отметили, что к спортивному движению присоединились муниципальные дошкольные учреждения сразу нескольких городов.

- С начала месяца спортивные праздники прошли в Шахтерском ясли - саду №14, ясли - саду №7 Снежного, ясли - саду №165 Донецка, ясли - саду №5 Шахтерска, ясли - саду №13 Снежного, - рассказали в министерстве.

Уточняется также, что организатором проекта выступил Донецкий республиканский центр здоровья населения «Спорт для всех».

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