Украинские военные разместили бронетехнику в жилых кварталах Станицы Луганской

Военная техника была замечена в зоне ответственности 79-й бригады ВСУ. Фото: штаб «ООС»

В нарушение третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению перемирия киевские силовики продолжают размещать свою бронетехнику в жилых районах вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

Там сообщили, что военная техника была замечена в поселке городского типа Станица Луганская и селе Макарово, подконтрольных Украине.

- В зоне ответственности 79-ой бригады отмечено нахождение двух бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2 в жилом районе населенного пункта Станица Луганская и одной бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 в жилом районе населенного пункта Макарово, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, Глава ДНР не исключает, что Украина может напасть в любой момент. Денис Пушилин подчеркнул, что та концентрация сил и средств, которая наблюдается сейчас на линии соприкосновения, позволяет Киеву пойти в наступление в любой момент, как только будет политическое решение.

- Я не исключаю, что Украина может напасть в любой момент. Все для этого у Украины уже готово, - отметил он на пресс-конференции в Донецке.

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