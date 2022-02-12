В ДНР зарегистрировали более 2 тысяч случаев инфицирования COVID-19 за день

У 122 человек была обнаружена пневмония Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике сообщили о беспрецедентном количестве новых случаев инфицирования жителей COVID-19. Так, медики установили еще 2 141 эпизод заражения коронавирусом за день. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 11 февраля провели 4 414 исследований, из которых положительный результат был выявлен в 2 090 случаях, а у 51 пациента диагноз «COVID-19» подтвердился клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали там.

В ведомстве отметили, что в то же время выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений Республики 238 ранее переболевших ковидом пациентов, умерли от осложненного течения болезни двое жителей ДНР.

- Кроме того, за сутки были выявлены 122 случая пневмоний, госпитализация потребовалась 81 человеку, - заявили медики.

На данный момент на территории Республики зарегистрированы 140 930 случаев заболевания жителей коронавирусом. Выздоровлением завершилась борьба с болезнью для 111 535 человек, скончались от ковида 9 597 граждан.

Читайте также

Студентов вузов и техникумов ДНР с 11 февраля перевели на дистанционное обучение

Пока срок «дистанционки» ограничили 20 февраля (подробнее)