Линию соприкосновения под Донецком 11 февраля пересекли почти 350 человек

Часть граждан выехала на подконтрольную Киеву территорию, а часть проследовала обратно. Фото: штаб «ООС»

В пятницу через гуманитарный коридор на КПП «Еленовка» под Донецком прошли более 350 человек. Часть граждан выехала на подконтрольную Киеву территорию, а часть проследовала обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что на территорию ДНР заехали 209 человек и 36 автомобилей, в сторону Украины направились 27 машин и 137 граждан.

- За оказанием помощи к спасателям обратились 40 человек, из них двое - за медицинской помощью, - рассказали в МЧС.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса сейчас в Донецкой Народной Республике действует только один пункт пропуска - «Новотроицкое - Еленовка». Пересечь его при выезде из Республики можно только с украинской пропиской, а при въезде обратно необходимо получить разрешение от специального Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завозу и распространения новой коронавирусной инфекции в ДНР.

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