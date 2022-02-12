Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Мир обязательно наступит вопреки сопротивлению Киева»

Лидер Республики считает, что все пункты «Минска-2» давно должны быть реализованы не только на бумаге. Фото: Леонид Пасечник/Твиттер

Мир в Донбассе обязательно наступит, даже вопреки сопротивлению Киева. Такое мнение выразил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter, где отметил, что сегодня исполняется 7 лет со дня подписания Минских соглашений.

- Сегодня - семилетие «Минска-2». Казалось бы, за такое время все его пункты давно должны быть реализованы не только на бумаге. Фундаментальный документ создавался для мира на Донбассе. Мира, который обязательно наступит вопреки сопротивлению Киева, - заявил он.

Напомним, вчера на пресс-конференции в Донецке Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Франция и Германия могли бы надавить на Украину в плане выполнения Минских соглашений, но почему-то этого не делают.

Он отметил, что Украина блокирует переговорный процесс. Киев взял за правило не говорить ни «да», ни «нет». При этом жители Республик Донбасса не могут вечно находиться в подвешенном состоянии. Поэтому руководство молодых государств активно выстраивает отношения с Россией - опять же в рамках подписанных договоренностей.

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