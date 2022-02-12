Коронавирус в ЛНР обнаружили еще у 481 жителя

Статистику заболеваемости пополняют новые случаи Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Статистику заболеваемости коронавирусом в ЛНР пополняют новые случаи. За прошедший день опасную инфекцию медики обнаружили еще у 481 жителя. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

В ведомстве также сообщили об одном смертельном исходе среди ковидных больных.

- Зарегистрирован один летальный случай, - рассказали в Минздраве.

На сегодняшний день на территории Республики были зафиксированы 25 762 случая заражения COVID-19. Из них 19 542 пациента были выписаны из больниц после выздоровления, а 3 211 человек скончались в результате осложнений, спровоцированных болезнью.

Напомним, в Луганской Народной Республике автобусы международного сообщения оборудуют рециркуляторами. В связи с еженедельным ростом заболеваемости коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями было принято решение сделать поездки на дальние расстояния более безопасными для людей.

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