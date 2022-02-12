В ДНР займутся переработкой батареек

Утилизация отработанных аккумуляторов - это проблема, которая остро стоит во всем мире Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Донецкой Народной Республике начнут перерабатывать использованные батарейки, что позволит решить проблему многих предприятий страны, связанную с утилизацией отходов II-III классов опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли ДНР.

Отмечается, что уже две фирмы в Донецке выразили желание заняться этой работой. Одна из, специализирующаяся на переработке лома, готова приступить к поставленной задаче уже в феврале. Продукты переработки планируется в дальнейшем использовать для производства свинцовых изделий.

- При полной загрузке предприятие сможет переработать 1 800 тонн аккумуляторов в год и получить до 960 тонн чернового свинца. Для выхода на полную мощность нужно 35 работников. При этом средняя зарплата составит от 25-28 тысяч рублей, - разъяснили в Минпромторге.

По данным ведомства, предприятие будет придерживаться строго определенной технологической линии, которая позволит избежать негативного воздействия на окружающую среду.

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