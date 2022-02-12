Украинская армия четыре раза за сутки обстреляла ДНР

Все боеспособные части украинской армии уже сосредоточены у линии фронта. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии нарушили режим тишины на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой четыре раза. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Наблюдатели уточнили, что под огнем ВСУ оказались поселки Веселое на донецком, Доломитное и шахты 6/7 на горловском, а также село Саханка на мариупольском направлениях.

- При их обстрелах применялись 82-миллиметровый миномет, гранатометы и стрелковое оружие. Всего были выпущены восемь боеприпасов, - проинформировали в СЦКК.

Тем временем на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой украинские военные соблюдали условия перемирия.

Напомним, в Донбассе к линии боевого соприкосновения Украина стянула небывалое количество войск и военной техники, но при это стреляет крайне редко. При это украинская сторона продолжает запускать беспилотники-разведчики вдоль всего фронта.

- Такое ощущение, что это затишье перед боем, - отметил на пресс-конференции в Донецке Глава ДНР Денис Пушилин.

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