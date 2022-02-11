Денис Пушилин: Материалы о «наступлении» России на Украину оказались планами учений ВСУ пятилетней давности

Глава ДНР ответил на актуальные вопросы журналистов. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 11 февраля, во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что получившие широкую огласку в западных средствах массовой информации материалы о «наступлении» России на Украину были разработаны в 2017 году Киевом в качестве легенды военных учений.

- Помните, когда Bild опубликовал, как должна нападать Россия, как должны действовать непосредственно и ДНР, и ЛНР, в том числе корпуса наши, непосредственно на Украине. Так вот, ситуация гораздо проще, откуда это появилось. Украина еще в 2017 году разрабатывала легенду о военных учениях, как может повести теоретически Россия себя, и что нужно предпринимать тем или иным украинским подразделениям, – сказал Пушилин.

Он отметил, что документы добыла разведка ДНР.

- Bild особо не удосужился разобраться. И ряд других западных СМИ взяли именно эту легенду. Многие ли поверили? Многие на Западе, потому что альтернативы информации нет, – подчеркнул Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина 11 февраля 2022 года: прямая трансляция

11 февраля 2022 года проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина (подробнее)