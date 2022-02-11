Погода в Донецке: 12 февраля будет облачно, до +3 градусов тепла

Завтра в столице Республики установится пасмурная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурно - облачная погода продержится в городе весь день. Ожидается небольшой дождь, говорят синоптики.

В утренние часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке, а днем воздух прогреется до +3 градусов тепла.

Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью воздушных масс до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-746 миллиметров ртутного столба.

12 февраля в народе почитают память преподобного Луки Елладского. В давние времена в этот день была вкусная традиция - печь пирожки с луком. А погоду предки предугадывали по солнцу и облакам: если солнце «заходит красно» - то ожидали холодного лета, если были высоко облака - это сулило хорошую погоду.

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