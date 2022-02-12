В ДНР поддержат местных производителей овощей и молока

Отбор претендентов начнется с 16 февраля. Фото: Минагропром ДНР

Сельскохозяйственным производителям овощей и молока в ДНР предоставят субсидии из государственного бюджета. Отбор претендентов начнется с 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

- Прием заявлений продлится до 31 марта, - рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что участники субсидирования должны иметь госрегистрацию в налоговом органе Республики, у них должны отсутствовать невыполненные обязательства по уплате налогов и сборов. Кроме того, субсидии не будут предоставлять иностранным юридическим лицам, а также юрлицам, в уставном капитале которых доля юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов.

Полный перечень документов, необходимых участникам отбора для подтверждения их соответствия всем требованиям, представлен на официальном сайте Минагропрома Республики. Там же прописаны адрес и контакты, по которым смогут обратиться производители данной продукции.

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