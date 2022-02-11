В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника, снаряженного взрывчаткой

К летательному аппарату была прикреплена самодельная бомба. Фото: УНМ ДНР

На северной окраине Донецка военнослужащие ДНР обнаружили и принудительно посадили украинский беспилотник, оснащенный взрывчаткой. Об этом заявили в Управлении Народной милиции Республики.

Отмечается, что украинские военные запустили дрон с целью разведки и последующего нанесения удара по территории Донецкой Народной Республики.

- С позиций 56 отдельной мотопехотной бригады, в районе села Веселое противник осуществил запуск беспилотного летательного аппарата типа «Evo II», оборудованного механизмом сброса и подвешенным к нему взрывным устройством, - рассказали в Народной милиции ДНР.

В оборонном ведомстве добавили, что республиканские силы вовремя обнаружили и посадили беспилотник, после чего обезвредили взрывное устройство, которое он переносил.

Напомним, с 2021 года Украина активизировала снайперский огонь и усилила атаки с беспилотников. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе сегодняшней пресс-конференции в Донецке.

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