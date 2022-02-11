Украина не пропустила около 20 журналистов на пресс-конференцию Главы ДНР

Представители иностранных СМИ не смогли въехать на территории Донецкой Народной Республики по вине Киева. Фото: Госпогранслужба Украины

Украинские власти не пропустили около 20 зарубежных журналистов на пресс-конференцию Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Донецке. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова.

- Сегодня на пресс-конференции присутствовал ряд иностранных СМИ. Жаль, что Украина даже в этом вопросе «опустилась» и не пропустила порядка 20 других иностранных журналистов. Хотя чему удивляться, это не первый такой шаг наших оппонентов, - сказала омбудсмен.

Напомним, сегодня в столице ДНР прошла пресс-конференция Дениса Пушилина. В прямом эфире глава государства ответил на вопросы республиканских и зарубежных СМИ, касающиеся Минских соглашений, перспектив развития Республики, внутренней политики, обстановки на линии разграничения, политической ситуации на Украине и геополитики.

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