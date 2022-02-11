В ДНР рассказали про угрозы информационной безопасности государства

На Республику часто осуществляются хакерские атаки Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Одним из вопросов, адресованных сегодня Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину во время пресс-конференции в Донецке, была сохранность персональных данных жителей ДНР.

Руководитель государства признал, что на Республику часто осуществляются хакерские атаки.

- Не скрою, что такие утечки есть, с учетом того, что работают технические способы. Они демонстрируются крайне часто - со стороны украинских спецслужб, и западных в том числе. Эти утечки пока не полностью нами устранены и не полностью нами контролируются в силу разных обстоятельств, - отметил Денис Пушилин.

Глава ДНР заверил, что специалисты уже занимаются данным вопросом, стараясь повысить уровень информационной безопасности страны.

- Работа ведется, и мы очень ответственно стараемся к этому подходить, - сказал руководитель государства.

Напомним, сегодня в Донецке прошла пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина. В прямом эфире глава государства ответил на вопросы республиканских и иностранных СМИ, касающиеся Минских соглашений, перспектив развития Республики, внутренней политики, обстановки на линии разграничения, политической ситуации на Украине и геополитики.

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