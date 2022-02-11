Волна лже-сообщений о минировании школ: В ДНР усилят требования безопасности к учреждениям образования

Глава ДНР заявил, что в Республике усилят требования безопасности к учреждениям образования. Фото: Сайт Главы

В ДНР усилят требования безопасности к школам в связи с недавней волной сообщений о минировании учреждений образования. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Сейчас не во всех школах Республики есть видеонаблюдение и охранник. Более того, не везде школьная территория должным образом огорожена.

Напомним, что 2 февраля в МВД ДНР поступила информация о наличии взрывных устройств в 400 зданиях (в том числе – школах), расположенных в шестнадцати населенных пунктах Республики. Угрозы взрывов повлекли необходимость безотлагательной эвакуации более 75 тысяч человек. Тогда правоохранители не обнаружили предметов, представляющих опасность для жизни или здоровья граждан. Но при это днем ранее был предотвращен взрыв в администрации Киевского районе Донецка. Там было обезврежено найденное взрывное устройство.

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