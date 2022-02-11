Денис Пушилин – о ситуации на фронте: Такое ощущение, что это затишье перед боем

Денис Пушилин ответил на вопросы журналистов. Фото: Сайт Главы ДНР

В Донбассе к линии боевого соприкосновения Украина стянула небывалое количество войск и военной техники, но при это стреляет крайне редко.

- Такое ощущение, что это затишье перед боем, - отметил на пресс-конференции в Донецке Глава ДНР Денис Пушилин.

Лидер страны сообщил, что поставки оружия в Украину, которое потом стягивают к линии боевого соприкосновения на Донбассе, странами Запада продолжаются. При это украинская сторона продолжает запускать беспилотники-разведчики вдоль всего фронта.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Данный документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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