Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 12:13

14-летняя жительница ДНР спросила у Дениса Пушилина, что он желает детям на Украине

Арина вспомнила, что Порошенко пожелал детям ДНР жизнь в подвалах под обстрелами
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Денис Пушилин провел большую пресс-конференцию. Фото: Сайт Главы ДНР

Денис Пушилин провел большую пресс-конференцию. Фото: Сайт Главы ДНР

14-летняя ученица школы телевидения из Донецка Арина на пресс-конференции Главы ДНР Дениса Пушилина спросила у лидера Республики, что он желает детям на Украине. При этом будущая журналистка, которой было 6 лет, когда началась война, напомнила, что Порошенко в свое время обещал детям Донбасса жизнь в подвалах под обстрелами украинских боевиков.

- Для нас дети – святое, а, как известно, чужих детей не бывает. Как бы не развивался конфликт, детей нужно максимально окружить любовью и защитой. Они должны иметь возможность ходить в школу, есть сладости, играть в игрушки и любить своих родителей, - отметил Глава.

Денис Пушилин напомнил, что даже сейчас, в непростой для Республики период, действует гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина 11 февраля 2022 года: прямая трансляция

11 февраля 2022 года проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина (подробнее)