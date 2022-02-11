14-летняя жительница ДНР спросила у Дениса Пушилина, что он желает детям на Украине

Денис Пушилин провел большую пресс-конференцию. Фото: Сайт Главы ДНР

14-летняя ученица школы телевидения из Донецка Арина на пресс-конференции Главы ДНР Дениса Пушилина спросила у лидера Республики, что он желает детям на Украине. При этом будущая журналистка, которой было 6 лет, когда началась война, напомнила, что Порошенко в свое время обещал детям Донбасса жизнь в подвалах под обстрелами украинских боевиков.

- Для нас дети – святое, а, как известно, чужих детей не бывает. Как бы не развивался конфликт, детей нужно максимально окружить любовью и защитой. Они должны иметь возможность ходить в школу, есть сладости, играть в игрушки и любить своих родителей, - отметил Глава.

Денис Пушилин напомнил, что даже сейчас, в непростой для Республики период, действует гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины.

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