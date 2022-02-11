Денис Пушилин: Для жителей ДНР экс-президент Украины Петр Порошенко был и остается преступником

Глава ДНР ответил на актуальные вопросы журналистов. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 11 февраля, во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста из агентства ДАН о том, готова ли Республика передать Украине материалы народного трибунала о преступлениях бывшего президента Украины Петра Порошенко с учетом того, что в Киеве против него возбуждено уголовное дело.

- Сомневаюсь, что Киев к нам обратится в данной ситуации. Против Порошенко выдвинуты нелепые обвинения. На самом деле это расправа Зеленского с конкурентом, который может снова прийти к власти, - сказал Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что для жителей ДНР Порошенко был и остается преступником, который отдавал приказы, в результате выполнения которых пострадали люди. Собрать доказательства этого и было целью народного трибунала. Рано или поздно состоится реальный суд, и экс-президент понесет заслуженное наказание.

Напомним, что в прямом эфире глава государства отвечает на вопросы республиканских и иностранных средств массовой информации. На пресс-конференцию в Донецкую Народную Республику прибыли представители СМИ из Российской Федерации, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии и других стран.

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