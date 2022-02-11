Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, от чего зависит проведение следующего обмена пленными с Украиной

Прошлый большой обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вопрос обмена пленными на сегодняшний день блокируется невыполнением Украиной своих обязательств по прошлому обмену. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Процессуальную очистку Украина не провела, - говорит Денис Владимирович. - Мы со своей стороны все сделали.

Руководитель государства отметил, что по информации переговорщиков от ДНР, для проведения следующего обмена - осталась одна подпись президента Украины Владимира Зеленского, чтобы эта процессуальная очистка была проведена.

- Но он не ставит эту подпись, тем самым блокируя дальнейший обмен, такой нужный и острый на сегодняшний момент, - говорит Пушилин. - Это нынешние шаги Украины. Они не хотят делать ничего. Вот сейчас вопрос обмена решается одной подписью Зеленского.

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