Глава ДНР заявил, что Франция и Германия не хотят принудить Украину выполнять Минские соглашения

Денис Пушилин провел большую пресс-конференцию. Фото: Сайт Главы ДНР

Руководство Донецкой Народной Республики выстраивает государство, как полноценного члена международного сообщества. Об этом сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы зарубежных журналистов, заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Граждане Республик Донбасса хотят быть как можно ближе к России, насколько близко, насколько это возможно, - сказал Пушилин.

Он отметил, что Украина не выполняет Минских соглашений, блокируя переговорный процесс. Киев взял за правило не говорить ни «да», ни «нет». При этом жители Республик Донбасса не могут вечно находиться в подвешенном состоянии. Поэтому руководство молодых государств активно выстраивает отношения с Россией – опять же в рамках подписанных договоренностей.

- Страны-гаранты выполнения Минских соглашений Франция и Германия могли бы надавить на Украину в плане их выполнения, но почему-то этого не делают, - подчеркнул Глава ДНР.

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