Денис Пушилин о переносе переговорной площадки Контактной группы из Минска в Турцию: Было бы что переносить

Глава ДНР отвечает на актуальные вопросы журналистов. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 11 февраля, во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста из агентства ДАН о том, какова его позиция по поводу переноса переговорной площадки Контактной группы из Минска в Турцию.

- Было бы что переносить, - сказал Денис Пушилин с иронией, учитывая эффективность переговоров.

Глава ДНР подчеркнул, что не рассматривает этот вопрос. Тем более, что сейчас все переговоры проходят в формате видеоконференции, и проблема выбора площадки для этого остро не стоит.

- Но если бы вопрос возник, то я был бы против, - заявил Пушилин.

Напомним, что в прямом эфире глава государства отвечает на вопросы республиканских и иностранных средств массовой информации. На пресс-конференцию в Донецкую Народную Республику прибыли представители СМИ из Российской Федерации, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии и других стран.

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