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Политика11 февраля 2022 11:31

В Донецке знают, кто является заказчиком убийства первого Главы ДНР Александра Захарченко

В отношении фигурантов уголовного дела ведется следствие
Ирина ДМИТРИЕВА
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Жители Донбасса восприняли гибель первого Главы ДНР, как личную трагедию

Жители Донбасса восприняли гибель первого Главы ДНР, как личную трагедию

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В Донецке знают, кто является заказчиком убийства первого Главы ДНР Александра Захарченко и легендарных военных командиров Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви).

Эти данные непосредственно подтвердил в сети интернет и экс-глава Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Василий Бурба, который указал на причастность Киева к данным преступлениям. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции, которая проходит сегодня в Донецке.

- Мы знаем, кто являлся заказчиком, исполнителем, кто непосредственно реализовывал и какой функционал был у той или иной группы. До тех, кого возможно было, мы дотянулись, кто был на территории - они задержаны. Те, кто находится на территории Украины, пока вне зоны нашего влияния. В том числе и Бурба. Но это пока что. Следствие продолжается, оперативные мероприятия находятся на этапе реализации, - сказал Денис Пушилин.

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