Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика11 февраля 2022 11:17

Глава ДНР рассказал, как оказывается помощь жителям «серой зоны» и прифронтовых районов

11 февраля в Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Война в Донбассе продолжается восьмой год

Война в Донбассе продолжается восьмой год

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе пресс-конференции 11 февраля Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопрос, касающийся жителей «серой зоны».

- Вопрос «серой зоны» для нас болезненный, так же, как и прифронтовых населенных пунктов, в которых жизнь тоже сложная, на территории которых опасно жить, - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР отметил, что этой ситуации уделяется внимание, но ввиду безопасности, не всегда есть возможность оказать поддержку даже ту, которая прописана.

- Здесь мы благодарны общественным организациям, которые оказывают поддержку людям, которые там живут. Но, к сожалению, я вынужден признать, что это делается точечно. Это не получается делать системно, что касается «серой зоны». Потому что ситуация сопряжена с безопасностью не только для тех, оказывает эту помощь, а и тех, кому оказывается помощь. Их обвиняют в сотрудничестве с Республикой, в содействии, - говорит руководитель ДНР. - Поэтому это подвешенное состояние все же должно прийти к какому-то логическому завершению. Со стороны государства помощь будет только увеличиваться, но не всегда ее возможно туда доставить,

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР: Я не исключаю, что Украина может напасть в любой момент

Денис Пушилин прокомментировал призыв президента США к американцам – покинуть Украину (подробнее)