Глава ДНР рассказал, как оказывается помощь жителям «серой зоны» и прифронтовых районов

Война в Донбассе продолжается восьмой год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе пресс-конференции 11 февраля Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопрос, касающийся жителей «серой зоны».

- Вопрос «серой зоны» для нас болезненный, так же, как и прифронтовых населенных пунктов, в которых жизнь тоже сложная, на территории которых опасно жить, - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР отметил, что этой ситуации уделяется внимание, но ввиду безопасности, не всегда есть возможность оказать поддержку даже ту, которая прописана.

- Здесь мы благодарны общественным организациям, которые оказывают поддержку людям, которые там живут. Но, к сожалению, я вынужден признать, что это делается точечно. Это не получается делать системно, что касается «серой зоны». Потому что ситуация сопряжена с безопасностью не только для тех, оказывает эту помощь, а и тех, кому оказывается помощь. Их обвиняют в сотрудничестве с Республикой, в содействии, - говорит руководитель ДНР. - Поэтому это подвешенное состояние все же должно прийти к какому-то логическому завершению. Со стороны государства помощь будет только увеличиваться, но не всегда ее возможно туда доставить,

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