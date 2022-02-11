Денис Пушилин: После митингов протеста в Донецке особых сдвигов в работе наблюдателей ОБСЕ не произошло

Глава ДНР отвечает на актуальные вопросы журналистов. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 11 февраля, во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста из агентства ДАН о том, повлияли ли митинги возле офиса миссии ОБСЕ в Донецке на деятельность наблюдателей.

Денис Пушилин напомнил, что митинги осенью были вызваны позицией невмешательства ОБСЕ в вопрос освобождения представителя ЛНР в СЦКК, которого захватили ВСУ. А также двойными стандартами наблюдателей миссии при фиксации обстрелов, мест нахождения техники и вооружении ВСУ и использования беспилотников.

- К сожалению особых сдвигов не произошло. Другое дело, когда наблюдатели обеспокоились своей личной безопасностью, то стали более активно контактировать с МИД и омбудсменом ДНР, - подчеркнул Глава ДНР.

Напомним, что в прямом эфире глава государства отвечает на вопросы республиканских и иностранных средств массовой информации. На пресс-конференцию в Донецкую Народную Республику прибыли представители СМИ из Российской Федерации, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии и других стран.

Пресс-конференция доступна на видеохостинге YouTube по этой ссылке.

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Об этом Глава ДНР рассказал в ходе пресс-конференции (подробнее)