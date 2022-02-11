Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика11 февраля 2022 11:03

Глава ДНР Денис Пушилин: Если бы российские военные появились на линии соприкосновения, то война закончилась бы мгновенно

В Донецке 11 февраля проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе пресс-конференции 11 февраля ответил на вопрос журналиста «Би-би-си». Корреспондент поинтересовался у руководителя ДНР: Было бы комфортнее, если бы российские военные контролировали линию разграничения?

- На самом деле разные варианты обсуждались в том числе и на Минской площадке, - отвечает Денис Владимирович. - Россия тогда обращалась в Совет безопасность ООН по поводу миротворцев ООН на линии соприкосновения. Но кто заблокировал этот вопрос? Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что, все же, один из планов имели, чтобы Украина военным способом разрешила конфликт.

Денис Пушилин отметил, что было бы, если армия России была бы на линии соприкосновения.

- Если бы российские военные появились на линии соприкосновения, то война закончилась бы мгновенно, - подчеркивает Пушилин. - Но как это будет воспринято западным сообществом и как это будет преподнесено западными СМИ, вот здесь у меня большой вопрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить своими силами наших граждан»

В Донецке проходит большая пресс-конференция Главы ДНР (подробнее)