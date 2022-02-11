Глава ДНР Денис Пушилин: Если бы российские военные появились на линии соприкосновения, то война закончилась бы мгновенно

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе пресс-конференции 11 февраля ответил на вопрос журналиста «Би-би-си». Корреспондент поинтересовался у руководителя ДНР: Было бы комфортнее, если бы российские военные контролировали линию разграничения?

- На самом деле разные варианты обсуждались в том числе и на Минской площадке, - отвечает Денис Владимирович. - Россия тогда обращалась в Совет безопасность ООН по поводу миротворцев ООН на линии соприкосновения. Но кто заблокировал этот вопрос? Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что, все же, один из планов имели, чтобы Украина военным способом разрешила конфликт.

Денис Пушилин отметил, что было бы, если армия России была бы на линии соприкосновения.

- Если бы российские военные появились на линии соприкосновения, то война закончилась бы мгновенно, - подчеркивает Пушилин. - Но как это будет воспринято западным сообществом и как это будет преподнесено западными СМИ, вот здесь у меня большой вопрос.

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