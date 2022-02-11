Денис Пушилин: Высока вероятность, что ситуация пойдет по не самому благоприятному сценарию

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

В ходе пресс-конференции Главы ДНР свои вопросы Денису Пушилину задал журналист «Би-би-си».

- Чувствуете ли, что ваша судьба лежит в руках Путина?

- Моя судьба в руках жителей ДНР. Я с большим уважением отношусь к президенту РФ, но все же здесь я опираюсь на граждан Республики.

- На западе чиновники говорят, что сейчас момент максимальной опасности. Вы тоже так ощущаете?

- Да, высока вероятность, что ситуация пойдет по не самому благоприятному и худшему сценарию, если будет развязана большая война. Связано это отчасти и с Украиной, и с конфликтом на Донбассе, это связано и с необдуманными, резкими и невыверенными шагами стран НАТО.

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