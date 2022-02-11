Глава ДНР: В случае наступления Украины в Донбасс приедут добровольцы из многих стран

Денис Пушилин проводит большую пресс-конференцию. Фото: Сайт Главы ДНР

В 2014 и 2015 годах в ДНР воевали добровольцы из многих стран. И сейчас, если Украина развяжет полноценные боевые действия, в шахтерский край начнут съезжаться неравнодушные люди со всего мира, готовые защитить мирное население. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Очевидно, что русские люди не смогут остаться в стороне, если увидят несправедливость. Уверен, если Украина начнет убивать мирных жителей, в том числе используя поставленное из Запада оружие, то добровольцы сразу же подставят свое плечо, - заявил Денис Владимирович, добавив, что за последний месяц только в его адрес поступили сотни соответствующих заявок.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Данный документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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