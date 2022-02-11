Денис Пушилин: Люди очень устали за 8 лет войны, которая длится дольше, чем Вторая мировая

Глава ДНР отвечает на актуальные вопросы журналистов. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 11 февраля, во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста из Бельгии о том, что жители ДНР устали от войны и хотят хоть в Украину, хоть в Россию лишь бы был мир.

- Действительно, люди очень устали за 8 лет войны. Она длится дольше, чем 2-я мировая, - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что с учетом того, что в Донбассе натворили ВСУ, вряд ли найдется много желающих вернуться на Украину. Другое дело Россия. Но в нынешней ситуации это сложно.

- Мы ждем мира. Вы на Западе привыкли к мирной жизни, и наверное, не так ее цените, как мы, - подчеркнул Глава ДНР.

Напомним, что в прямом эфире глава государства отвечает на вопросы республиканских и иностранных средств массовой информации. На пресс-конференцию в Донецкую Народную Республику прибыли представители СМИ из Российской Федерации, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии и других стран.

Пресс-конференция доступна на видеохостинге YouTube по этой ссылке.

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Об этом Глава ДНР рассказал в ходе пресс-конференции (подробнее)