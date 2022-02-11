Глава ДНР: Нападать первыми мы не собираемся, но для того, чтобы защитить себя – сделаем все возможное

Республика готова дать отпор Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкая Народная Республика, как никто, привержена к мирному разрешению конфликта. Об этом отвечая на вопрос о готовности Республики атаковать первой ответил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Мы, как никто, привержены к мирному разрешению конфликта. Мы, как никто, понимаем, что такое – терять близких. Это больно и страшно. Это то, что разрушает тысячи судеб, - говорит Денис Владимирович. - Ни один вооруженный конфликт не заканчивается обретением только положительных моментов. Мы не собираемся нападать первыми.

Глава Республики подчеркнул, что ДНР не собирается нападать первой.

- Нападать первыми мы не собираемся, но для того, чтобы защитить себя – сделаем все возможное, - отметил Денис Пушилин.

Напомним, что руководитель Республики не исключил, что Украина может пойти в наступление в любой момент.

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