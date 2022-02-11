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Политика11 февраля 2022 10:50

Глава ДНР: Нападать первыми мы не собираемся, но для того, чтобы защитить себя – сделаем все возможное

11 февраля в Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Республика готова дать отпор

Республика готова дать отпор

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкая Народная Республика, как никто, привержена к мирному разрешению конфликта. Об этом отвечая на вопрос о готовности Республики атаковать первой ответил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Мы, как никто, привержены к мирному разрешению конфликта. Мы, как никто, понимаем, что такое – терять близких. Это больно и страшно. Это то, что разрушает тысячи судеб, - говорит Денис Владимирович. - Ни один вооруженный конфликт не заканчивается обретением только положительных моментов. Мы не собираемся нападать первыми.

Глава Республики подчеркнул, что ДНР не собирается нападать первой.

- Нападать первыми мы не собираемся, но для того, чтобы защитить себя – сделаем все возможное, - отметил Денис Пушилин.

Напомним, что руководитель Республики не исключил, что Украина может пойти в наступление в любой момент.

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