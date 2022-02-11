Денис Пушилин: Я являюсь одним из главных сторонников отмены комендантского часа

Глава ДНР отвечает на актуальные вопросы журналистов. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 11 февраля, во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста из Бельгии о том, зачем в ДНР сохраняется комендантский час.

- Это вынужденная мера с учетом возможности террористических актов. Это безопасность в условиях войны, - сказал Денис Пушилин.

Он напомнил о гибели легендарных командиров Гиви и Моторолы, первого Главы ДНР Александра Захарченко. Все эти убийства готовились в ночное время. А сколько терактов удалось предотвратить!

- При этом я являюсь одним из главных сторонников отмены ограничений, - подчеркнул Пушилин.

И постепенные шаги в этом направлении делаются. В частности, отменен комендантский час с пятницы по понедельник, в праздники.

Напомним, что в прямом эфире глава государства отвечает на вопросы республиканских и иностранных средств массовой информации. На пресс-конференцию в Донецкую Народную Республику прибыли представители СМИ из Российской Федерации, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии и других стран.

Пресс-конференция доступна на видеохостинге YouTube по этой ссылке.

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Об этом Глава ДНР рассказал в ходе пресс-конференции (подробнее)