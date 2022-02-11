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Общество11 февраля 2022 10:23

Денис Пушилин: Вариант о всеобщей мобилизации пока не рассматриваем

Глава ДНР отвечает на вопросы республиканских и иностранных журналистов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Денис Пушилин проводит большую пресс-конференцию. Фото: Сайт Главы ДНР

Денис Пушилин проводит большую пресс-конференцию. Фото: Сайт Главы ДНР

На сегодняшний день объявлять всеобщую мобилизацию в Донецкой Народной Республике преждевременно. Но при определенных обстоятельствах все же этот вариант нельзя исключать. Об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Сейчас на данном этапе мы рассчитываем в первую очередь на наших военнослужащих, а также на штабы территориальной обороны и экстренные службы, - отметил Денис Владимирович.

По словам Главы, армия Донецкой Народной Республики сейчас по необходимости отражает атаки противника. Не наступает, а защищается.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Данный документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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