Денис Пушилин: Вариант о всеобщей мобилизации пока не рассматриваем

Денис Пушилин проводит большую пресс-конференцию. Фото: Сайт Главы ДНР

На сегодняшний день объявлять всеобщую мобилизацию в Донецкой Народной Республике преждевременно. Но при определенных обстоятельствах все же этот вариант нельзя исключать. Об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Сейчас на данном этапе мы рассчитываем в первую очередь на наших военнослужащих, а также на штабы территориальной обороны и экстренные службы, - отметил Денис Владимирович.

По словам Главы, армия Донецкой Народной Республики сейчас по необходимости отражает атаки противника. Не наступает, а защищается.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Данный документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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