Глава ДНР об информационной войне, развязанной Украиной против Донбасса: «Этого абсурда слишком много»

По мнению Дениса Пушилина, жители Донбасса уже научились отличать «зерна от плевел». Фото: сайт Главы ДНР

Последствия информационной войны, развязанной Украиной против жителей Донбасса и активно поддерживаемой представителями западных СМИ, несомненно сказывается на жизни республик. Однако жители ДНР и ЛНР уже научились отличать «зерна от плевел». Такое мнение выразил во время пресс-конференции в Донецке Денис Пушилин, отвечая на вопрос журналистки, представляющей канал «Россия 24».

- Это вызывает с одной стороны диссонанс, непонимание, как это может происходить. С другой стороны - вырабатывается некая привычка. Априори становится понятным, почему нельзя этому верить, - отметил он.

П его словам, некоторые сообщения украинских и западаных СМИ настолько абсурдны, что воспринимать их здраво нет смысла.

- Этого абсурда слишком много, - считает Глава ДНР.

Напомним, сегодня в Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина. В прямом эфире глава государства дает ответы на вопросы республиканских и иностранных СМИ, касающиеся Минских соглашений, перспектив развития Республики, внутренней политики, обстановки на линии разграничения, политической ситуации на Украине и геополитики.

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