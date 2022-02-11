Глава ДНР о выдаче российских паспортов жителям Донбасса: Это возвращение прав человека, которые ранее отобрала Украина у наших граждан

Российский паспорт уже получили около 400 тысяч жителей Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе пресс-конференции Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на вопрос журналиста Associated Press - сколько выдано российских паспортов в ДНР и что дает наличие паспортов жителя Республики.

- В ДНР выдано около 400 тысяч паспортов. Первое, что дает (паспорт РФ) уверенность в завтрашнем дне, - ответил Денис Владимирович.

Руководитель государства добавил, что сейчас уже приняты и продолжают приниматься документы, чтобы у граждан России, проживающих на территории Донбасса были все преференции, которые есть на сайте Госуслуги.

- Это такая цель и задача, которая звучит от руководства России, - сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что паспорт России для жителей Донбасса - это и защита, и в том числе гарантия безопасности.

- Это возвращение прав человека, которые ранее отобрала Украина у наших граждан, которые здесь проживают, - подчеркнул Денис Пушилин.

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