Глава ДНР Денис Пушилин: С нашей стороны подготовлены списки необходимого нам вооружения

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

На пресс-конференции Главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке 11 февраля был задан вопрос о рассмотрении Госдумой вопроса о признании Республик Донбасса.

- Некоторые депутаты Госдумы Российской Федерации предложили признать самопровозглашенные Республики Донбасса независимыми государствами. Другие депутаты предложили поставлять Республикам российское оружие. Вы контактируете с Россией по этим вопросам? Насколько вероятно, что эти предложения будут приняты? – процитировал ведущий вопрос ежедневной итальянской газеты «La Repubblica».

- По этим вопросам мы не контактируем. Решение о признании принимать России, этот вопрос непростой. Что касаемо оружия, скажу, что оно не стало бы лишним, с учетом того, сколько оружия сейчас поступает на территорию Украины. Чтобы уровнять ситуацию, это было бы вполне уместно. С нашей стороны подготовлены списки необходимого вооружения, которое нам понадобилось бы, со стороны России если такое решение будет принято. Какова вероятность принятия того или иного решения - прогнозов я бы не строил, это зависит от множество факторов.

Напомним, в Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина. На встрече присутствуют местные и зарубежные СМИ.

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