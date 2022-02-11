Пресс-конференция Главы ДНР: Донбасс не испытывает никаких иллюзии по поводу переговоров в Нормандском и Минском форматах

Глава ДНР отвечает на актуальные вопросы журналистов. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 11 февраля, во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналистки телеканала «Юнион» о том, почему сложилась патовая ситуация на встрече политсоветников стран Нормандского формата, прошедшей в Берлине 10 февраля. И что ожидать от переговоров в Минском формате.

- Мы не испытываем никаких иллюзии по поводу переговоров в Нормандском и Минском форматах. Украина уже 7 лет саботирует Минские соглашения, - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что Киев прибегает к различным уловкам лишь бы не выполнять соглашения. Глава ДНР считает, что причина такого поведения в том, что никто из стран Запада не одергивает власти Украины, не заставляет вести конструктивную политику, направленную на решение конфликта.

- Поэтому Киев наглеет и ставит целью военное завоевание Донбасса. Сейчас пружина на линии соприкосновения сжата донельзя, - подчеркнул Пушилин.

Пресс-конференция доступна на видеохостинге YouTube по этой ссылке.

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