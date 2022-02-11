Пресс-конференция Главы ДНР: Сегодня поступили сообщения о минировании пяти зданий в Донецке

Глава ДНР отвечает на актуальные вопросы журналистов. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 11 февраля, во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин заявил о новых сообщениях о минировании.

- Сегодня поступили сообщения о минировании 5 объектов. Работают специальные службы по проверке, - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что против ДНР развернута массированная психологическая кампания. Только 2 февраля телефонные террористы «заминировали» 486 учреждений в 16 населенных пунктах ДНР. В основном это были учебные заведения. Была проведена эвакуация более 75 тысяч человек.

Напомним, что в прямом эфире глава государства отвечает на вопросы республиканских и иностранных средств массовой информации. На пресс-конференцию в Донецкую Народную Республику прибыли представители СМИ из Российской Федерации, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии и других стран.

Пресс-конференция доступна на видеохостинге YouTube по этой ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Слаженность подразделений Народной милиции ДНР можно оценить на «отлично»

Под руководством главнокомандующего прошли занятия по боевой подготовке (подробнее)