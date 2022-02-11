Глава ДНР: Мы хотим окончания военной агрессии со стороны Украины

Война в Донбассе продолжается восьмой год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе пресс-конференции рассказал, что жители ДНР хотят прекращения агрессии со стороны Украины.

- Что такое Донецкая Народная Республика? Я хочу сказать, что в 502 школах Республики обучаются 144 тысячи учеников и работают 15 тысяч учителей. Более 75 тысяч студентов получают знания в 16 вузах и 97 организациях среднего профессионального образования, - говорит Денис Владимирович. - В 97 учреждениях здравоохранения работают около девяти тысяч врачей. Более 30 тысяч человек занято на 19 шахтах. Около 29 тысяч человек работают на 432 предприятиях. Свыше 70 тысяч предпринимателей ведут деятельность в ДНР.

Руководитель государства отметил, что каждый житель Республики занят привычным делом, насколько позволяет война.

- И все мы хотим окончания военной агрессии со стороны Украины, чтобы иметь возможность жить дальше, просто работать, заботиться о своих детях, думать о будущем не под обстрелом, а в режиме обычного человеческого мировосприятия, - подчеркнул Глава ДНР.

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