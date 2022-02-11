Журналисты из США впервые участвуют в пресс-конференции Главы ДНР в Донецке

Пресс-конференция Главы ДНР

На пресс-конференцию Главы ДНР Дениса Пушилина приехали журналисты из Великобритании, Франции, Бельгии, Австралии и ряда других стран.

- Мы рады рассказать вам и вашей аудитории о жизни Донецкой Народной Республики, - обратился в начале конференции Денис Владимирович. -

Он отметил, что поскольку на пресс-конференции собралось немало зарубежных средств массовой информации, то хотел бы подробнее остановиться на истории возникновения ДНР.

- Донецкая и Луганская Народные Республики - это, прежде всего четыре миллиона человек, которые строили эти государства, и продолжают это делать по сей день, - сказал Денис Пушилин.

Однако приехать в Донецк по разным причинам удалось не всем. Поэтому некоторые журналисты свои вопросы зададут онлайн.

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