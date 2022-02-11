Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика11 февраля 2022 9:15

Журналисты из США впервые участвуют в пресс-конференции Главы ДНР в Донецке

На пресс-конференцию Главы ДНР Дениса Пушилина приехали зарубежные журналисты из разных стран
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пресс-конференция Главы ДНР

Пресс-конференция Главы ДНР

На пресс-конференцию Главы ДНР Дениса Пушилина приехали журналисты из Великобритании, Франции, Бельгии, Австралии и ряда других стран.

- Мы рады рассказать вам и вашей аудитории о жизни Донецкой Народной Республики, - обратился в начале конференции Денис Владимирович. -

Он отметил, что поскольку на пресс-конференции собралось немало зарубежных средств массовой информации, то хотел бы подробнее остановиться на истории возникновения ДНР.

- Донецкая и Луганская Народные Республики - это, прежде всего четыре миллиона человек, которые строили эти государства, и продолжают это делать по сей день, - сказал Денис Пушилин.

Однако приехать в Донецк по разным причинам удалось не всем. Поэтому некоторые журналисты свои вопросы зададут онлайн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина 11 февраля 2022 года: прямая трансляция

11 февраля 2022 года проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина (подробнее)