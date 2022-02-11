Стартовала пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики стартовала. Денис Пушилин ответит на вопросы республиканских и иностранных средств массовой информации.

Вопросы будут касаться Минских соглашений, перспектив развития Республики, внутренней политики, обстановки на линии разграничения, политической ситуации на Украине и геополитики, сообщили в Администрации Главы ДНР.

- Особенно приятно видеть новые лица. Представителей Великобритании, Франции, Бельгии, Австралии и ряда других стран. Мы рады рассказать вам и вашей аудитории о жизни Донецкой Народной Республики. Поскольку здесь собралось немало зарубежных средств массовой информации, я хотел бы подробнее остановиться на истории возникновения ДНР. Донецкая и Луганская Народные Республики - это, прежде всего четыре миллиона человек, которые строили эти государства, и продолжают это делать по сей день, - сказал Денис Владимирович в начале пресс-конференции.

Журналисты «Комсомолки» на нашем сайте будут публиковать ответы Дениса Пушилина на вопросы представителей СМИ. Пресс-конференция будет доступна на видеохостинге YouTube по этой ссылке.

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